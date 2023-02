Mehr als 360 Millionen Euro Spenden aus Deutschland für Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Nach annähernd einem Jahr Krieg in der Ukraine sind in Deutschland mehr als 364 Millionen Euro an Spenden für das von Russland angegriffene Land zusammengekommen. Dies teilte das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das aus vier großen Hilfsorganisationen besteht, am Dienstag in Berlin mit. "Natürlich erhalten wir nicht mehr ganz so viele Spenden wie in den ersten Wochen", sagte Geschäftsführer Domonique Mann. "Aber es ist beeindruckend, wie viele Menschen immer noch für unsere Ukraine-Hilfe spenden, viele davon auch zum zweiten oder dritten Mal."

Dem Bündnis gehören die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Katastrophenhilfe und Unicef Deutschland an. Etwa die Hälfte der Spenden wurde demzufolge bereits ausgegeben oder ist verplant - beispielsweise zur Beschaffung von Wohnraum und Lebensmitteln, aber auch für Schulunterricht und medizinische Hilfe. Im Mittelpunkt stehe aktuell die Winterhilfe, der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler. Dazu gehören warme Kleidung, Heizöfen, Generatoren und Sammelunterkünfte.

Russland hat die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres angegriffen. Nach UN-Angaben sind rund 5,3 Millionen Menschen Vertriebene im eigenen Land. Fast acht Millionen Menschen sind in andere Länder geflohen. Mehr als 7000 Zivilisten wurden UN-Zahlen zufolge getötet. Befürchtet wird, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher liegen./kge/DP/mis