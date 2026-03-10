10.03.2026 18:42:39

Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer mit EU-Schutzstatus

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutschland beherbergt in der Europäischen Union weiterhin die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Schutzstatus. In Deutschland lebten Ende Januar laut EU-Statistikbehörde Eurostat etwa 1,26 Millionen Menschen, die vor dem Angriffskrieg Russlands geflohen sind. Im Vergleich zum Vormonat Dezember waren es demnach 0,8 Prozent mehr.

Nach Deutschland gibt es in Polen (956.990 Menschen) und Tschechien (397.185 Menschen) die meisten Menschen aus der Ukraine mit Schutzstatus. Gemessen an der Bevölkerungszahl weist zudem Tschechien mit 36,4 Schutzberechtigten je 1.000 Einwohner die höchste Quote auf, gefolgt von Polen (26,5).

Viele geflüchtete Ukrainer können in der EU arbeiten und erhalten Sozialleistungen und medizinische Versorgung, ohne Asyl beantragen zu müssen. Diesen Schutzstatus hatten die EU-Staaten zuvor bis März 2027 verlängert. Ob diese temporäre Lösung ein weiteres Mal verlängert wird, diskutieren die EU-Innenminister zurzeit./tre/DP/stw

