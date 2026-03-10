|
10.03.2026 18:42:39
Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer mit EU-Schutzstatus
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutschland beherbergt in der Europäischen Union weiterhin die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Schutzstatus. In Deutschland lebten Ende Januar laut EU-Statistikbehörde Eurostat etwa 1,26 Millionen Menschen, die vor dem Angriffskrieg Russlands geflohen sind. Im Vergleich zum Vormonat Dezember waren es demnach 0,8 Prozent mehr.
Nach Deutschland gibt es in Polen (956.990 Menschen) und Tschechien (397.185 Menschen) die meisten Menschen aus der Ukraine mit Schutzstatus. Gemessen an der Bevölkerungszahl weist zudem Tschechien mit 36,4 Schutzberechtigten je 1.000 Einwohner die höchste Quote auf, gefolgt von Polen (26,5).
Viele geflüchtete Ukrainer können in der EU arbeiten und erhalten Sozialleistungen und medizinische Versorgung, ohne Asyl beantragen zu müssen. Diesen Schutzstatus hatten die EU-Staaten zuvor bis März 2027 verlängert. Ob diese temporäre Lösung ein weiteres Mal verlängert wird, diskutieren die EU-Innenminister zurzeit./tre/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.