Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet

HAMBURG (dpa-AFX) - Am Dienstag beginnt in Hamburg die Messe Wind Energy, die zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen der Windindustrie gehört. Der Veranstalter Hamburg Messe und Congress erwartet bis Freitag mehr als 43.000 Branchenvertreter aus rund 100 Ländern sowie 1.600 Aussteller. Die Fachmesse setzt sich nach Ankündigung mit der gesamten Wertschöpfungskette auseinander.

Zu einer Pressekonferenz (9.00 Uhr) erwartet Hamburg Messe und Congress unter anderem die Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, Bärbel Heidebroek. Heidebroek ist eine Kritikerin der von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) angestoßenen Energiereformen.

Die Eröffnungskonferenz ist um 10.30 Uhr geplant. Als ein Redner ist der Chef des dänischen Herstellers Vestas (Vestas Wind Systems A-S), Henrik Andersen, angekündigt.

Außer der Wind Energy Hamburg, die zweijährlich ausgetragen wird, gibt es weitere wichtige internationale Veranstaltungen der Branche: Höhere Besucherzahlen als die Hamburger Schau weist die China Wind Power auf, die im Oktober in Peking ausgetragen wird. Im April wurde die Messe Wind Europe in Madrid veranstaltet, die nach Besucherzahl kleiner als die anderen zwei ist.

Die Windindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Im Jahr 2023 waren nach Verbandsangaben nahezu 125.000 Menschen in dem Bereich tätig. Jüngere Zahlen liegen nicht vor. Große Hersteller in Deutschland sind die Siemens-Energy-Tochter (Siemens Energy) Gamesa, Nordex und Enercon./lkm/DP/zb