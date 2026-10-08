DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Strategie 2030
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08.10.2026 11:37:00
Mehr als 400 Millionen Euro: DHL investiert bis 2030 in Mittel- und Osteuropa
Im Rahmen der Strategie 2030 habe DHL Group Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien als Märkte identifiziert, die von starken "geografischen Rückenwinden" profitieren. Gründe seien die wachsende Bedeutung in den europäischen Fertigungs-, Handels- und Distributionsnetzwerken sowie der längerfristige Trend zum sogenannten Nearshoring durch ausländische Unternehmen, die eine größere Nähe zum europäischen Konsumentenmarkt anstreben.
Das Investitionsprogramm erstreckt sich laut Mitteilung über mehrere DHL-Unternehmensbereiche und unterstützt den Ausbau von Kapazitäten in der Kontraktlogistik, Lagerinfrastruktur, B2B-Transportnetzwerken, Supply-Chain-Control-Tower-Lösungen, internationalen Expressdiensten und Frachtkapazitäten.
"Mittel- und Osteuropa gewinnt für globale Handelsströme und Lieferkettennetzwerke zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Polen entwickelt sich zu einem der dynamischsten Logistik- und Produktionsstandorte Europas", sagte John Pearson, CEO von DHL Express.
Die DHL-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 54,82 Euro nach.
DJG/uxd/cbr
Dow Jones Newswires
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|27,20
|-0,37%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,28
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