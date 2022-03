Mehr als 50 000 Flüchtlinge aus Ukraine in Tschechien eingetroffen

PRAG (dpa-AFX) - Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind in Tschechien bereits mehr als 50 000 Flüchtlinge aus der Ex-Sowjetrepublik eingetroffen. Das sagte Innenminister Vit Rakusan nach einer Sitzung des zentralen Krisenstabs am Freitag in Prag. Es handele sich fast ausschließlich um Mütter mit Kindern und ältere Menschen, da Männer im wehrpflichtigen Alter die Ukraine nicht verlassen dürften. Am Freitag trat in Tschechien der nationale Notstand in Kraft, um die Flüchtlingshilfe besser koordinieren zu können.

Rund 27 000 Kriegsflüchtlinge haben in dem EU-Mitgliedstaat bereits eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. In nächster Zeit wird mit rund 5000 Neuankömmlingen täglich gerechnet. Derweil warnte der Innenminister vor Betrügern, die Ukrainern versprechen, Visa gegen Geld zu vermitteln. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis durch die Behörden sei kostenlos.

Für Flüchtlingskinder werden spezielle Schulklassen eingerichtet, in denen ebenfalls geflohene Pädagogen auf Ukrainisch unterrichten. Ein entsprechendes Hilfsprojekt wird vom Schulministerium in Prag und der ukrainischen Botschaft unterstützt. Die ersten Gruppen starten am Montag in Prag und in der zweitgrößten Stadt Brünn (Brno)./hei/DP/nas