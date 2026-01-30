|
30.01.2026 10:00:39
Mehr als drei Millionen Arbeitslose in Deutschland
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im Januar die Schwelle von drei Millionen übertroffen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 3,085 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 177.000 mehr als im Dezember 2025 und 92.000 mehr als im Januar 2025. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent./dm/DP/jha
