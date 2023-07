Mehr als ein Viertel der Obst- und Gemüseimporte kommen aus Spanien

Berlin (Reuters) - Orangen, Melonen, Paprika: Deutschland bezieht mehr als ein Viertel seiner Obst- und Gemüseimporte aus dem von Hitze und Trockenheit geplagten Spanien. Rund 1,6 Millionen Tonnen Obst und 1,3 Millionen Tonnen Gemüse wurden vergangenes Jahr von dort eingeführt, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 26 Prozent. "Was für viele fast wie selbstverständlich im Supermarktregal liegt, kommt zu einem Großteil aus Südeuropa", betonten die Statistiker. "Doch der Gemüsegarten Europas, wie Spanien und insbesondere die dortigen Anbaugebiete in Andalusien auch genannt werden, ist immer häufiger von Extremwetter wie Dürre oder Starkregen betroffen."

Der zweitwichtigste Lieferant hinter Spanien waren die Niederlande: 16 Prozent der deutschen Obst- und Gemüseimporte kamen 2022 von dort, was 0,3 Millionen Tonnen Obst und 1,5 Millionen Tonnen Gemüse entspricht. Auf dem dritten Platz folgt Italien mit gut neun Prozent Anteil (0,7 Millionen Tonnen Obst, 0,3 Millionen Tonnen Gemüse). Insgesamt importierte Deutschland im vergangenen Jahr gut 6,2 Millionen Tonnen Obst und knapp 4,9 Millionen Tonnen Gemüse.

"Bei einzelnen Obst- und Gemüsearten zeigt sich die Abhängigkeit von Importen aus Spanien besonders deutlich", so das Statistikamt. Von dort kamen beispielsweise rund 350.700 Tonnen und damit 79 Prozent aller importierten Orangen. Bei Wassermelonen und Melonen waren es 52 Prozent oder 285.300 Tonnen. Auch bei Gurken (43 Prozent), Paprika (50 Prozent), Salaten (50 Prozent) und Speisezwiebeln (46 Prozent) war Spanien jeweils das wichtigste Herkunftsland.

Die Abhängigkeit von Lieferungen aus Italien, das ebenfalls immer wieder von Hitzewellen und Dürre betroffen ist, fällt deutlich geringer aus. Zwar kamen etwa 177.500 Tonnen und damit 40 Prozent aller importierten Speiseäpfel im vergangenen Jahr aus Italien, das mit Südtirol ein wichtiges Anbaugebiet hat. "Andererseits ist der Apfel in Deutschland das meistgeerntete Obst", so die Statistiker. Im vergangenen Jahr betrug die Erntemenge hierzulande knapp 1,1 Millionen Tonnen, wovon 72 Prozent auf Tafeläpfel entfielen. Vergleichsweise groß ist der Anteil der deutschen Importe aus Italien auch bei frischen Tafel- und Weintrauben (33 Prozent) sowie bei Aprikosen (41 Prozent), Kiwis (43 Prozent), frischem Gartenspinat (53 Prozent), Brokkoli (76 Prozent) und Fenchel (87 Prozent).

