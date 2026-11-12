Mehr als ein Viertel hatte 2025 bei Jobende keinen neuen Job

Wer 2025 einen Job aufgegeben oder verloren hat, hatte in mehr als einem Viertel der Fälle (28 Prozent) unmittelbar danach keinen Arbeitsplatz. Besonders hoch war dieser Anteil mit über 46 Prozent in der Baubranche, teilte die Statistik Austria am Donnerstag in einer Aussendung mit. Gut 16,4 Prozent wechselten erneut in eine unselbstständige Erwerbstätigkeit, 3,6 Prozent machten sich selbstständig. Unterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen.

Männer waren in fast 30 Prozent der Fälle nach Ende einer unselbstständigen Beschäftigung zunächst arbeitslos, unter Frauen waren es etwas über 25 Prozent. Unter jungen Menschen (15 bis 29 Jahre) waren es gut 23 Prozent, bei Personen zwischen 30 und 64 Jahren über 30 Prozent. In der Gruppe der 65+ sinkt der Wert auf 1,1 Prozent - hier wechselten 66 Prozent nach Jobende in die Pension. Mit 7,4 Prozent war in dieser Gruppe auch der Anteil jener, die sich selbstständig machten, am höchsten.

Frauen wechseln deutlich öfter in Karenz

Aus den Zahlen lässt sich auch eine nach wie vor ungleiche Aufteilung der Kinderbetreuungsaufgaben herauslesen. So wechselten 7,4 Prozent der Frauen nach dem Ende einer Beschäftigung in Mutterschutz oder Elternkarenz. Unter den Männern war dies lediglich in 2,5 Prozent der Fälle so.

Große Unterschiede gibt es auch je nach Branche. In der Baubranche waren gut 46 Prozent nach beendeter Beschäftigung arbeitslos. Am niedrigsten war dieser Wert mit 7,7 Prozent in der Forst- und Landwirtschaft - allerdings dürfte dies mit einer hohen Zahl an ausländischen Saisonarbeitern zu tun haben: In fast 64 Prozent der in dieser Branche beendeten Arbeitsverhältnisse hatten die Betroffenen danach keinen (Haupt-)Wohnsitz in Österreich. Über ihren (Arbeitsmarkt-)Status ist darüber hinaus nichts bekannt.

ITler am häufigsten mit neuem Job

Die Medienbranche stellt mit Blick auf den Wechsel in die Selbstständigkeit einen Ausreißer dar. Während insgesamt nur in 3,6 Prozent von einem unselbstständigen Job in die Selbstständigkeit gewechselt wird, sind es in der Medienbranche 15,4 Prozent. Mit 3,8 Prozent wechselten hier auch überdurchschnittlich viele in die Geringfügigkeit (im Schnitt: 2,7 Prozent). Noch höher war dieser Anteil im Bereich "Kunst, Sport und Erholung". Besonders oft in ein neues unselbstständiges Arbeitsverhältnis wechselten dann Bedienstete aus der IT-Branche.

Keine Zahlen liegen der Statistikbehörde dazu vor, ob die betrachteten beendigten Dienstverhältnisse von Arbeitgeber oder Arbeitnehmer gekündigt wurden. Betrachten wurden beendete Arbeitsverhältnisse und die Zeit unmittelbar danach. Darüber, wie lange eine Person danach arbeitslos war, oder ob sie vielleicht nach nur kurzer Arbeitslosigkeit wieder einen Job gefunden hat, sagen die Zahlen nichts aus.

spo/tsk

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