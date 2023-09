Mehr als eine Viertelmillion Besucher beim Caravan Salon

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Camping-Urlaub im Wohnmobil oder Wohnwagen wird immer beliebter. Rund 254 000 Besucherinnen und Besucher aus 65 Ländern lockte der am Sonntag beendete zehntägige Caravan Salon in Düsseldorf an. 2022 hatten noch rund 235 000 Menschen die Leitmesse besucht. Die Urlaubsform Caravaning begeistere immer mehr Menschen, teilten die Veranstalter mit. Bei der 62. Ausgabe der laut Messegesellschaft weltweit größten Messe für Wohnmobile und -wagen hatten mehr als 750 Aussteller ihre Neuheiten gezeigt.

Urlaube mit Wohnmobil oder Wohnwagen haben der heimischen Wirtschaft im vergangenen Jahr einer Studie zufolge mehr als 18,1 Milliarden Euro Umsatz beschert. Das waren nach Branchenangaben rund 20 Prozent mehr als 2021./dot/DP/he