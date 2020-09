Mehr als vier Millionen Corona-Infektionen in Indien

NEU DELHI (dpa-AFX) - In Indien steigt die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus rasant an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag wurden seit Beginn der Pandemie 4 023 179 Menschen infiziert. Dies bedeutet einen Anstieg um 80 000 binnen zwei Tagen beziehungsweise um eine Million innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Weltweit rangierte das südasiatische Land bei der Zahl der Infektionen an dritter Stelle hinter den USA und Brasilien. Es könnte Brasilien in Kürze überholen.

Der starke Anstieg der Fallzahlen in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land war von Experten wegen der schrittweisen Aufhebung eines Lockdowns erwartet worden. Am stärksten betroffen sind der westliche Bundesstaat Maharashtra und die südlichen Staaten Andhra Pradesh, Karnataka und Tamil Nadu./su/DP/fba