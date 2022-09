Mehr Anträge auf Regelinsolvenzen in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist im August gegenüber dem Vormonat um 6,6 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli um 4,2 Prozent zurückgegangen war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen, wie das Statistische Bundesamt in einer vorläufigen Veröffentlichung schreibt. Im ersten Halbjahr 2022 meldeten die deutschen Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 7.113 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 4,0 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2021.

Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus diesen Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf knapp 8,2 (Vorjahreszeitraum: 31,8) Milliarden Euro. Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Baugewerbe mit 1.330 Fällen. Es folgte der Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) mit 1.058 Verfahren.

