Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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03.07.2026 11:21:35
Mehr arbeiten ums gleiche Geld? Bei Mercedes wird der Sparkurs schärfer
Die Beschäftigten sind gegen Arbeitsplatzabbau und Arbeitszeitverlängerung. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte einen "heißen Sommer" für die deutsche Autobranche anWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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