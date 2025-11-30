|
30.11.2025 17:07:39
Mehr Bahntickets zu Weihnachten verkauft als im Vorjahr
BERLIN (dpa-AFX) - Für Reisen rund um die Weihnachtsfeiertage sind bislang mehr Bahntickets gebucht worden als im Vorjahreszeitraum. Die Buchungen liegen aktuell rund sechs Prozent höher, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Die Hauptreisetage verteilten sich dadurch gut auf den Zeitraum zwischen dem 18. und dem 23. Dezember.
Wer rund um die Feiertage unterwegs ist, sollte einen Sitzplatz reservieren, empfiehlt das Unternehmen. Gäste, die mit einem Ticket ohne Zugbindung reisen, sollten sich vorab über die Auslastung des Zuges informieren.
In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bahn das Sitzplatzangebot rund um Weihnachten eigenen Angaben zufolge deutlich erhöht. In den ICE- und IC-Zügen sei auch in diesem Jahr genug Platz./bum/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.