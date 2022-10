Mehr Beschäftigte in Handel und Dienstleitungen im ersten Halbjahr

Die Zahl der Beschäftigten im heimischen Handel und Dienstleistungsbereich ist im ersten Halbjahr dieses Jahres gestiegen. Im Handel haben die Beschäftigungsverhältnisse im ersten Halbjahr 2022 um 2,1 Prozent, bei den Dienstleistungen um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Einen kräftigen Anstieg bei den Dienstleistungen verzeichnete der Bereich Beherbergung & Gastronomie. Hier gab es um 22,7 Prozent mehr Beschäftigte als im Vergleich zur Vorjahresperiode. Bei den sonstigen wirtschaftliche Dienstleistungen erhöhte sich die Anzahl um 7,9 Prozent. Im Handel steigen die Beschäftigungszahlen vor allem im Großhandel (Plus 2.5 Prozent) und im Einzelhandel (2,0 Prozent). Die geleisteten Arbeitsstunden weisen laut Statistik Austria ebenfalls eine Steigerung im ersten Halbjahr sowohl im Handel (Plus 5,7 Prozent), als auch im Dienstleistungsbereich (Plus 16,2 Prozent) auf.

Auch die Bruttolöhne und -gehälter sind in beiden Branchen (Handel Plus 8 Prozent, Dienstleistungsbereich Plus 15,6 Prozent) im ersten Halbjahr gestiegen. Dieser Index beziehe sich laut Statistik Austria allerdings nicht auf den Anstieg der Löhne pro Person, sondern auf das gesamte Volumen an Bruttolöhnen und -gehältern. Zudem steige der Index der Bruttolöhne und -gehälter bei einem Anstieg von Beschäftigungsverhältnissen, sagte eine Sprecherin der Statistik Austria gegenüber der APA.

lek/stf

WEB http://www.statistik.at/