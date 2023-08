Mehr Betriebe geben Gewerbe auf - aber auch viele Neugründungen

WIESBADEN (dpa-AFX) - In der ersten Hälfte des laufenden Jahres haben mehr größere Betriebe in Deutschland ihr Gewerbe aufgegeben als ein Jahr zuvor. 50 600 Aufgaben bedeuteten eine Steigerung von 12,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Gleichzeitig wurden 62 700 neue Betriebe gegründet, deren Rechtsform oder Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen.

Einschließlich der Kleinbetriebe und Nebenerwerbe lag die Zahl der Gewerbe-Neugründungen mit 317 600 um gut zehn Prozent über dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Vollständig aufgegeben wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 246 500 Gewerbe. Das waren sogar 14 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2022./ceb/DP/mis