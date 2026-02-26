26.02.2026 11:09:38

Mehr Bio-Gemüse aus heimischem Anbau in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anbau von Bio-Gemüse in Deutschland legt weiter zu: Rund 20.600 Hektar hierzulande wurden im vergangenen Jahr ökologisch bewirtschaftet und damit 6,4 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auf dieser Fläche ernteten landwirtschaftliche Betriebe 597.000 Tonnen Bio-Gemüse, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Inzwischen werden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker fast 16 Prozent der gesamten 131.700 Hektar Gemüseanbaufläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Angebaut werden dort vor allem Karotten, Kürbisse, Zwiebeln und Rote Bete.

Wo liegen die größten Freilandflächen für Gemüseanbau?

Insgesamt ernteten 5.960 Gemüsebauern in Deutschland im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 4,5 Millionen Tonnen Gemüse. Die größten Freilandflächen für den Gemüseanbau gibt es in Nordrhein-Westfalen (28.600 Hektar), Niedersachsen (26.500 Hektar), Bayern (17.500 Hektar) und Rheinland-Pfalz (16.000 Hektar).

Speisezwiebeln waren mit rund 903.300 Tonnen erstmals seit 1990 die Gemüseart mit der größten Erntemenge in Deutschland vor Möhren beziehungsweise Karotten mit 865.700 Tonnen./ben/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen