Mehr Daten, mehr Sommer, mehr Spaß -Vodafone wertet CallYa-Tarife auf

Bis zu 12 GB mehr zum gleichen Preis: Vodafone erhöht Datenvolumen in Prepaid-TarifenFaire Gleichstellung: Bei CallYa profitieren Neu- und Bestandskunden von der AufwertungKombi-Vorteil für TV- und Festnetz-Kunden erhöht das Datenvolumen zusätzlich um 1 GBSofort einsatzbereit: Alle Tarife auch als eSIM erhältlich und mit Zugang zum 5G-NetzPünktlich zur Sommersaison werden die Vodafone CallYa-Tarife erneut mit mehr Highspeed-Datenvolumen ausgestattet: Ab dem 28. Mai gibt es nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden automatisch und ohne Aufpreis ein Daten-Upgrade. Wie gewohnt bieten die Prepaid-Tarife einen Zugang ins schnelle 5G-Netz von Vodafone und sind auf Wunsch mit der umweltfreundlichen eSIM erhältlich.So viel Datenvolumen haben die CallYa-TarifeDer als Chip-Testsieger prämierte Tarif CallYa Allnet Flat S (monatlich 9,99 Euro) wird künftig ganze 10 statt 6 Gigabyte inkludiertes Datenvolumen enthalten. Die Viel-Surfer-Tarife werden ebenfalls deutlich aufgewertet: So wird das Datenvolumen des CallYa Allnet Flat M (monatlich 14,99 Euro) verdoppelt, sodass den Kunden 20 statt bislang 10 Gigabyte alle vier Wochen zum Surfen zur Verfügung stehen. Die Tarife CallYa Allnet Flat L (monatlich 19,99 Euro) und der Online-Tarif CallYa Digital (monatlich 20 Euro) werden auf je 30 Gigabyte angehoben. Der CallYa-Jahrestarif (jährlich 99,99 Euro) erhält eine großzügige Anpassung auf 120 Gigabyte und bietet mit nun 70 Gigabyte mehr als zuvor ausreichend Datenvolumen, um ein ganzes Jahr lang sorglos surfen zu können. Kunden mit geringeren Daten-Bedürfnissen erhalten im Tarif CallYa Start (monatlich 4,99 Euro) 1 Gigabyte Datenvolumen und ab Mai 200 statt der bisherigen 100 Inklusiv-Minuten und SMS.Tanja Reineke, Direktorin Consumer Mobile bei Vodafone Deutschland, betont: „Pünktlich zur Sommersaison statten wir unsere CallYa-Tarife ohne Aufpreis mit noch mehr Datenvolumen aus. Wir verfolgen weiterhin unseren Ansatz, dass Neu- und Bestandskunden gleichermaßen profitieren. Ob Viel- oder Wenig-Surfer: Mit dem neuen Angebot ist jeder Kunde für den kommenden Sommer bestens versorgt.“Der Einsteiger-Tarif CallYa Classic, sowie der Tarif CallYa Black für Extrem-Surfer mit unlimitiertem Datenvolumen (monatlich 79,99 Euro), bleiben unverändert und behalten somit die bisherigen Konditionen. Bei allen Tarifen ist WiFi-Calling kostenlos mit dabei. Damit wird die Erreichbarkeit in den eigenen vier Wänden deutlich verbessert. Vodafone-Kunde sein lohnt sich: Noch mehr Datenvolumen in der GigaKombiWer bereits ein Festnetz- oder TV-Produkt von Vodafone nutzt, erhält in allen CallYa-Tarifen sogar ein zusätzliches Datenvolumen von einem Gigabyte pro Monat obendrauf. Im Testsieger-Tarif ‚CallYa Allnet Flat S‘ für monatlich 9,99 Euro steht Nutzern somit alle vier Wochen ein Datenvolumen von 11 Gigabyte zur Verfügung. Denn auch im Prepaid-Bereich profitieren Vodafone-Kunden von den Vorteilen der GigaKombi. Zusätzliche Datenvolumen können alle Kunden automatisch bekommen, die ihre Prepaid-Karte bei Vodafone als Mitglied des Haushalts registrieren lassen.Der Beitrag Mehr Daten, mehr Sommer, mehr Spaß –Vodafone wertet CallYa-Tarife auf erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel