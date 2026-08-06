United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
06.08.2026 14:48:38
Mehr Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Zahl der Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen ist im ersten Halbjahr gestiegen. Insgesamt wurden an den 15 internationalen Verkehrsflughäfen in den ersten sechs Monaten 166 der Flugobjekte gemeldet, die meisten davon im Großraum der Standorte, wie aus Zahlen der Deutschen Flugsicherung (DSF) hervorgeht. Das waren deutlich mehr als im ersten Halbjahr 2025, als noch 101 Fälle registriert wurden. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.
Mit 28 Drohnensichtungen ist der Berliner Hauptstadtflughafen BER bundesweiter Spitzenreiter. In sieben dieser Fälle musste demnach der Flugverkehr vorübergehend unterbrochen werden. Im gesamten Jahr 2025 gab es am BER den Angaben zufolge lediglich acht Sichtungen. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main liegt mit 27 Sichtungen im ersten Halbjahr 2026 dicht hinter dem BER.
Gründe für den bundesweiten Anstieg gehen aus den Daten der Flugsicherung nicht hervor. Für den Berliner Flughafen gibt es aber eine Vermutung: Der DFS zufolge hat die Bundespolizei dort in diesem Jahr ein neues Detektionssystem installiert, das Drohnen besser und schneller erkennen könne. Die Bundespolizei machte dazu zunächst keine Angaben.
Am Flughafen Leipzig/Halle war in der Nacht zum Mittwoch eine Sprengstoffdrohne auf der Start- und Landebahn Südpiste gefunden worden. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./maa/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|12,54
|-2,22%
|Fraport AG
|66,80
|-0,15%
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,15
|-0,69%
|Lufthansa AG
|8,44
|-1,42%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|112,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.