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06.08.2026 14:48:38

Mehr Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Zahl der Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen ist im ersten Halbjahr gestiegen. Insgesamt wurden an den 15 internationalen Verkehrsflughäfen in den ersten sechs Monaten 166 der Flugobjekte gemeldet, die meisten davon im Großraum der Standorte, wie aus Zahlen der Deutschen Flugsicherung (DSF) hervorgeht. Das waren deutlich mehr als im ersten Halbjahr 2025, als noch 101 Fälle registriert wurden. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.

Mit 28 Drohnensichtungen ist der Berliner Hauptstadtflughafen BER bundesweiter Spitzenreiter. In sieben dieser Fälle musste demnach der Flugverkehr vorübergehend unterbrochen werden. Im gesamten Jahr 2025 gab es am BER den Angaben zufolge lediglich acht Sichtungen. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main liegt mit 27 Sichtungen im ersten Halbjahr 2026 dicht hinter dem BER.

Gründe für den bundesweiten Anstieg gehen aus den Daten der Flugsicherung nicht hervor. Für den Berliner Flughafen gibt es aber eine Vermutung: Der DFS zufolge hat die Bundespolizei dort in diesem Jahr ein neues Detektionssystem installiert, das Drohnen besser und schneller erkennen könne. Die Bundespolizei machte dazu zunächst keine Angaben.

Am Flughafen Leipzig/Halle war in der Nacht zum Mittwoch eine Sprengstoffdrohne auf der Start- und Landebahn Südpiste gefunden worden. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./maa/DP/mis

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