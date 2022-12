Mehr Firmenpleiten 2022? Creditreform legt Schätzung vor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Alle Experten sind sich einig: Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland dürfte im laufenden Jahr wieder gestiegen sein. Die extrem in die Höhe geschnellten Energiekosten und die anhaltend hohe allgemeine Teuerung machen Unternehmen wie Verbrauchern zu schaffen. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform legt an diesem Dienstag (10.30 Uhr) in Frankfurt ihre Schätzung zur Entwicklung der Insolvenzen im zu Ende gehenden Jahr vor. 2021 hatte es dank Ausnahmeregelungen während der Corona-Pandemie mit etwa 14 000 Unternehmensinsolvenzen den tiefsten Stand seit Einführung der aktuellen Insolvenzordnung im Jahr 1999 gegeben./ben/DP/men