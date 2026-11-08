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08.11.2026 16:43:59
Mehr Frauen in Dax-Vorständen: Top-Managerinnen holen bei Gehältern auf
Weibliche Vorstandsmitglieder holen bei der Vergütung in deutschen Börsenunternehmen deutlich auf. Doch während sich die Gehälter im Dax annähern, wächst der Abstand in MDax und SDax. Eine EY-Studie zeigt, wie unterschiedlich die Entwicklung verläuft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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