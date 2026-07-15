RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Bundesliga-Auftakt
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15.07.2026 13:40:39
Mehr Fußball im Free-TV: RTL überträgt Leipzig-Gladbach, Aktie gibt nach
Das Duell erhält sportlich auch durch den Wechsel von Rocco Reitz nach Leipzig Brisanz. Der Mittelfeldspieler trifft zum Saisonauftakt auf seinen langjährigen Ex-Club aus Mönchengladbach. Für den neuen Leipzig-Coach Martín Demichelis wird es die erste Bundesliga-Partie unter seiner Leitung.
Auch das Eröffnungsspiel der 64. Bundesliga-Saison ist für Fußballfans frei empfangbar zu sehen. Neben Sky überträgt Sat.1 die Partie zwischen dem deutschen Meister FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am 28. August (20.30 Uhr) live im Free-TV. Die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele im Fußball-Oberhaus laufen wie bereits in der vergangenen Saison weiter beim Streamingdienst DAZN.
Die RTL-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 30,90 Euro.
/jgl/DP/men
KÖLN/LEIPZIG (dpa-AFX)
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