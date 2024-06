Mehr Geld für Aktionäre: Qiagen will Marktwachstum übertreffen

In der Corona-Krise ist Qiagen einer der Profiteure. Nun justiert der Diagnostikkonzern bei seiner Ausrichtung nach. Dabei könnten auch Zukäufe eine Rolle spielen. In den kommenden Jahren sollen so Marktanteile hinzugewonnen werden. Anteilseigner umgarnt das DAX-Unternehmen mit Aktienrückkäufen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel