22.09.2026 08:39:38

Mehr Geld im öffentlichen Haushalt in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der öffentliche Gesamthaushalt in Deutschland ist im vergangenen Jahr gewachsen. Laut Statistischem Bundesamt stieg das Finanzvermögen gegenüber dem Jahresende 2024 um 5,9 Prozent. Ende 2025 besaßen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung inklusive aller Extrahaushalte demnach ein Finanzvermögen von 1.199,1 Milliarden Euro.

Die Zahlen im Einzelnen

Bund: Das Finanzvermögen stieg um 6,4 Prozent auf 457,2 Milliarden Euro. "Der Anstieg beim Bund ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Liquiditätsreserve des Bundes und durch eine Eigenkapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn AG", hieß es in einer Mitteilung.

Länder: Das Finanzvermögen wuchs um 8,2 Prozent auf 307,5 Milliarden Euro. "Die Entwicklung verlief in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich", erklärte das Amt.

Den größten prozentualen Anstieg hatte Bremen. Grund ist laut Destatis, "dass empfangene Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte als liquide Mittel angelegt wurden". Den höchsten Rückgang verzeichnete Nordrhein-Westfalen. Grund sei "die Verwendung von Finanzvermögen zur Kredittilgung".

Gemeinden: Das Finanzvermögen stieg um 1,9 Prozent auf 252,8 Milliarden Euro.

Das öffentliche Vermögen der Sozialversicherung stieg um 6,6 Prozent auf 181,6 Milliarden Euro./sat/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische und deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag zunächst kaum. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen