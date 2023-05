Mehr Geschäft in den Filialen - Ceconomy steigert Umsatz

Düsseldorf (Reuters) - Europas größte Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn haben im zweiten Quartal wegen der hohen Inflation und eines anziehenden Filialgeschäfts ein Umsatzplus erzielt.

Der bereinigte operative Verlust (Ebit) konnte dank des eingeschlagenen Sparkurses eingegrenzt werden.

Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 um 5,6 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, der bereinigte operative Verlust sank auf 23 (Vorjahreszeitraum: Minus 58) Millionen Euro, wie die Eignerin der beiden Ketten, Ceconomy, am Montag mitteilte. Unter dem Strich schrieb Ceocnomy einen Verlust von 15 (Minus sieben) Millionen Euro. Den Ausblick bekräftigte die Düsseldorfer Holding.

Ceconomy hatte in Aussicht gestellt, 2022/23 eine deutliche Verbesserung des operativen Ertrags und eine leichte Steigerung des Umsatzes erreichen zu wollen. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern. Trifft dies nicht ein, "müsste das Unternehmen deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis einkalkulieren". "Unsere Leistung im ersten Halbjahr bestätigt meine Zuversicht für das Gesamtjahr", sagte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger: "Wir halten Szenario 1 weiterhin für das wahrscheinlichere Szenario."

Ceconomy hatte in der Corona-Pandemie trotz eines anziehenden Online-Geschäfts mit seinen mehr als 1000 MediaMarkt- und Saturn-Filialen in Europa durch die Corona-Auflagen Federn gelassen. Danach kämpfte die Holding mit den Folgen der hohen Inflation und steigender Energiepreise, die die Stimmung der Verbraucher dämpfen. Nun strömen aber wieder mehr Kunden in die Filialen - der Umsatz im stationären Geschäft legte im Quartal um elf Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro zu.

