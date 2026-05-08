UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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08.05.2026 07:21:27
Mehr Gewinn statt Übernahme?: Commerzbank baut weitere 3000 Stellen ab
Die Commerzbank kämpft gegen die Übernahme durch UniCredit. Nun sollen weitere Stellen gestrichen werden, um den Nettogewinn in den kommenden Jahren zu steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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