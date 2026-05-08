Mehr Gewinn statt Übernahme?: Commerzbank baut weitere 3000 Stellen ab

UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378

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08.05.2026 07:21:27

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