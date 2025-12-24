KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.12.2025 11:24:32
Mehr KI-Anbieter gefordert: Italiens Kartellbehörde geht gegen Whatsapp vor
Whatsapp-Nutzer kennen den kleinen blau-rosafarbenen Kreis gut. Wer ihn antippt, kann mit einer KI chatten. Andere Dienste mit Künstlicher Intelligenz gibt es in der Kommunikations-App hingegen nicht. Italien strengt eine Veränderung an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
