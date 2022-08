Mehr Live-Übertragungen im Amateur-Sport als jemals zuvor

Endlich rollt wieder der Ball: Nicht nur in den Profi-Ligen ist die Sommerpause beendet. Auch im Amateur-Fußball lassen mehr als 2 Millionen Hobby-Kickerinnen und Kicker die Herzen der Fußball-Fans seit diesem Wochenende wieder höher schlagen und sorgen mit Toren, Grätschen und Rettungstaten für Gänsehaut-Momente. Allein in der vergangenen Saison wurden fast 1,3 Millionen Amateur-Spiele ausgetragen. Doch nicht immer können die Fans von Kreis-, Bezirks- und Landesliga-Mannschaften direkt vor Ort dabei sein, um die Lieblings-Mannschaft zu unterstützen. Staige und Vodafone bringen Deutschlands Kreisliga-Idole in der neuen Saison mit einem mobilen Kamera-System, ausgestattet mit Mobilfunk-Zugang, in die heimischen Wohnzimmer der Fans – mit Livebildern von mehr Fußball-Plätzen als jemals zuvor. Beim zurückliegenden Auftakt-Wochenende in Deutschlands Amateur-Ligen wurden über das Mobilfunk-Netz von Vodafone erstmals mehr als 1.000 Amateur-Spiele live übertragen, sodass tausende Zuschauer an den heimischen Bildschirmen mitfiebern konnten. Ein Rekord-Wochenende im Deutschen Amateur-Fußball.Das mobile Kamerasystem von Staige streamt über das Mobilfunk-Netz von Vodafone live und in HD-Qualität direkt in die Cloud und überträgt das Geschehen auf dem Platz oder der Halle auf die Endgeräte der Zuschauer. VodafoneMehr als 1.000 Sport-Vereine haben das smarte Kamera-System von Staige, das Livebilder mit einem speziellen Mobilfunk-Chip über das Mobilfunk-Netz von Vodafone überträgt, bereits an den heimischen Spielstätten installiert. Neben fest verbauten Kamera-Systemen, die direkt an den Flutlichtmasten montiert werden, kommen auch mobile Kamera-Systeme zum Einsatz, die kurzerhand für Top-Spiele in den Stadien aktiviert werden können. Das mobile System passt in einen Handkoffer und lässt sich mit wenigen Handgriffen direkt vor Ort aufbauen. Die mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten 6 HD-Kameras zeichnen automatisch jedes Spiel oder Training auf – ohne zusätzliches Personal. Sie zeigen die Totale, zoomen aber auch bei wichtigen Spielszenen eigenständig an den Ort des Geschehens heran.{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/vf-newsroom.de\/digitales-leben\/mehr-live-uebertragungen-im-amateur-sport-als-jemals-zuvor\/#arve-youtube-tc_0chrsfj862fa196b10054633098039","type":"VideoObject","embedURL":"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/Tc_0chRsfJ8?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0"}„Fast 24 Millionen Deutsche sind Mitglied eines Sportvereins. Jedes Wochenende stellen sie sich dem sportlichen Wettkampf. Seit diesem Wochenende auch wieder in den tausenden Fußball-Ligen im gesamten Land. Mit dem smarten Kamerasystem von Staige bekommen Hobby-Kickerinnen- und Kicker jetzt die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Beim Saison-Auftakt im Amateur-Fußball wurden über Mobilfunk mehr Begegnungen live übertragen als jemals zuvor“, sagt Michael Reinartz, Innovationschef bei Vodafone Deutschland.„Staige steht für Emotionen, Fortschritt und Sportförderung. Durch unser Sportförderprogramm bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, Amateursport sichtbar zu machen und AthletInnen eine Bühne zu geben. Die Arbeit der Trainer:innen wird mit unserem Coaching-Tool einfacher und effizienter. Für Unternehmen bedeutet das: nachhaltiger Aufbau des Vereinssports und Sichtbarkeit im Sport“, so Jan Taube, Geschäftsführer von Staige.Mehr als 1.000 Amateur-Fußballspiele wurden zum Saison-Start live über das Mobilfunk-Netz übertragen.Für die Trainer wertvolle AnalysenDas Coaching-Tool des Kamerasystems ermöglicht zudem Live-Videoanalysen während des Spiels, der Halbzeit oder direkt nach dem Schlusspfiff. Das macht Amateure zu Profis und Profis noch besser. Der Kreisliga-Spieler macht dann nicht nur optisch eine gute Figur in seinem neuen Trikot, sondern auch in der Halbzeitanalyse auf dem iPad des Trainers. Ein 180-Grad-Virtual-Reality-Stream gibt wertvolle Informationen zu Bewegungen und Techniken und macht Fehleranalyse sowie Spielvorbereitung für Trainer und Sportler effizienter.Das Kamerasystem von Staige streamt über das Mobilfunk-Netz von Vodafone live und in HD-Qualität direkt in die Cloud und überträgt das Geschehen auf dem Platz oder der Halle auf die Endgeräte der Zuschauer. VodafoneZu den Virtual Reality-Funktionen des Coaching-Tools gehören darüber hinaus ein benutzerdefiniertes Zoomen sowie die Steuerung der Kamera. Einzelne Clips können grafisch bearbeitet und kommentiert werden und sind intuitiv und schnell erstellt. Bewegungsabläufe wie Winkel, Strecken und Geschwindigkeiten werden erfasst und ermöglichen eine objektive Bewertung der Spiele der Teams. Das macht die Trainerarbeit noch flexibler und erweitert die Analysen. Vodafone Uplift und Staige stellen die smarten Kameras auf dem Digital Demo Day am 18. August 2022 in Düsseldorf vor.