28.05.2026 06:09:38

Mehr Patentanmeldungen zu Erneuerbaren und Batterien

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind zuletzt deutlich mehr Patente für Batterien veröffentlicht worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt zählt 9.090 Anmeldungen mit Wirkung für Deutschland im vergangenen Jahr, wie es mitteilt. Dabei wurden auch Anmeldungen beim Europäischen Patentamt berücksichtigt. Im Vergleich zu 2024 ergibt sich damit ein Anstieg um gut ein Viertel. Seit 2021 hat sich die Zahl sogar fast verdreifacht.

Deutschland liegt 2025 mit 1.340 Anmeldungen zwar nur auf dem vierten Platz, allerdings nicht allzu weit hinter Japan und China mit 1.445 und 1.749. Auf dem Spitzenplatz liegt Südkorea mit 2.419 Anmeldungen.

"Der Anstieg unterstreicht die enorme technologische und wirtschaftliche Bedeutung leistungsfähiger Energiespeicher. Es ist gut, dass die Innovationstätigkeit offensichtlich auch in Deutschland deutlich zugenommen hat", sagt DPMA-Präsidentin Eva Schewior.

Bei Erneuerbaren geht es langsamer nach oben

Bei erneuerbaren Energien gibt es ebenfalls einen Aufwärtstrend, wenn auch deutlich langsamer. Hier stiegen die Anmeldungen in den Bereichen Solar, Windkraft, Wasserkraft und Erdwärme, Biogas und andere Energiequellen von 2021 bis 2025 von 1.114 auf 1.370.

Deutschland schneidet dabei auch besser ab: Sowohl bei der Solartechnik als auch bei Windkraft als den beiden wichtigsten Bereichen liegt es 2025 auf Rang zwei - hinter China beziehungsweise Dänemark./ruc/DP/stk

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