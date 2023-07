Mehr Platz zum Leben: Wohnfläche wächst schneller als Bevölkerung

Trotz der Wohnungsknappheit in vielen Städten steigt die Wohnfläche in den vergangenen zehn Jahren stärker als die Bevölkerung in Deutschland. Für 2022 kommt das Statistische Bundesamt auf eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 92 Quadratmeter. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel