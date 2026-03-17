Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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18.03.2026 00:00:00
Mehr Qualität in der Pflege: Henkel und Ontex bündeln ihre Kräfte für die smarte Inkontinenzlösung Orizon
Henkels Geschäftsfeld für Digital Hygiene Solutions und Ontex haben vereinbart, den europäischen Rollout der smarten Inkontinenzlösung Orizon gemeinsam voranzutreiben. Diese Innovation erleichtert die tägliche Arbeit in der Langzeitpflege erheblich und bietet Bewohnern von Pflegeeinrichtungen wie Altenheimen und Krankenhäusern mehr Komfort. Die Partner kombinieren ihre jeweiligen Stärken: Ontex als erfahrener Hersteller von Hygieneprodukten und Henkel mit seiner langjährigen Expertise in gedruckter Elektronik sowie erfolgreichen globalen Implementierungen. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen ein Ziel: professionelle Pflegekräfte zu entlasten und mehr Zeit für hochwertige Pflege zu schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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