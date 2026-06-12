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12.06.2026 11:50:38
Mehr Rente ab Juli - Bundesrat stimmt Erhöhung zu
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bezüge der gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland steigen ab dem kommenden Monat wie geplant um 4,24 Prozent. Der Bundesrat stimmte der entsprechenden Verordnung des Bundessozialministeriums zur jährlichen Rentenanpassung abschließend zu. Die Steigerung orientiert sich wie immer an der Lohnentwicklung.
Eine monatliche Rente von 1.000 Euro steigt damit um gut 42 Euro. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung laut Sozialministerium einen Anstieg um 77,85 Euro im Monat./jr/DP/stk
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