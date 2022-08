Mehr Rückenwind für Truss im Rennen um Johnson-Nachfolge

London (Reuters) - Zum Auftakt der Mitgliederabstimmung in der Konservativen Partei über die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson hat die Favoritin Liz Truss weitere namhafte Unterstützung erhalten.

Finanzminister Nadhim Zahawi sprach sich in der Zeitung "The Telegraph" offiziell für die Außenministerin als nächste Parteivorsitzende - und damit als künftige Regierungschefin - aus. Ihr Konkurrent Rishi Sunak kündigte derweil eine Senkung der Einkommenssteuer an. Der Ex-Finanzminister kommt einer YouGov-Umfrage zufolge bei der Parteibasis auf 24 Prozentpunkte weniger Rückhalt als Truss. Auch Truss hat eine Steuersenkung versprochen.

Die beiden Spitzenpolitiker hatten sich in den vergangenen Wochen gegen eine Reihe anderer Bewerber um Johnsons Nachfolge durchgesetzt. Wer von ihnen den Parteivorsitz und damit die daran geknüpfte Regierungsführung übernimmt, entscheiden in den kommenden Wochen die Mitglieder der Konservativen Partei, bei denen dieser Tage die Wahlzettel eintreffen. Das Ergebnis soll am 5. September veröffentlicht werden.

Johnson hatte seinen Rückzug am 7. Juli auf Druck der Partei nach einer Serie von Skandalen und Kabinettsrücktritten angekündigt. Truss erhielt zuletzt immer mehr prominenten Zuspruch aus den eigenen Reihen, darunter auch von Verteidigungsminister Ben Wallace.