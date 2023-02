Mehr Sicherheit für das IoT: NIST erhebt Ascon zum internationalen Standard für Lightweight Cryptography

München – 21. Februar 2023 – Die US-amerikanische Standardisierungsorganisation National Institute of Standards and Technology (NIST) hat den von Christoph Dobraunig, Maria Eichlseder, Florian Mendel und Martin Schläffer entwickelten Algorithmus Ascon zum internationalen Standard für Lightweight Cryptography (LWC) erhoben. Das kryptografische Verfahren hat sich, auch dank der kontinuierlichen Ergänzungen der Infineon -Kryptologen Mendel und Schläffer, in einem mehrstufigen und mehrjährigen Auswahlprozess durchgesetzt, in dem sich der Algorithmus als stärkster und effizientester erweisen konnte.