SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
19.02.2026 17:14:00
Mehr Speicher: Samsung und SK Hynix beschleunigen offenbar Werkbau
Die beiden Speicher-Weltmarktführer Samsung und SK Hynix könnten neue Werke früher fertigstellen als gedacht. Bis dahin dauert es aber trotzdem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
