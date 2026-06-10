Mehr Starts nach Nordwesten - Beratung zu Flughafen-Plänen

RAUNHEIM (dpa-AFX) - Ein neues Betriebskonzept sieht für den Frankfurter Flughafen künftig mehr Abflüge in Richtung Nordwesten vor. Am Mittwoch beraten die Anrainerkommunen das Konzept, anschließend wollen sie ihre Einschätzung bei einer Pressekonferenz erläutern (12.30 Uhr). Die Kommunen sind in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms vertreten, die zu einer Sondersitzung in Raunheim zusammentritt.

Das Konzept sieht vor, Abflüge von der Center-Bahn häufiger als bislang in Richtung Taunus zu leiten. Dies würde mehr Lärm für die dort liegenden Städte und Gemeinden bedeuten.

Nach bisherigen Angaben auch des hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums werden davon vor allem die Orte Flörsheim und Hattersheim-Eddersheim (Main-Taunus-Kreis) betroffen sein. Andernorts soll es dagegen Entlastung geben.

Prognostizierter Anstieg von Flugbewegungen

Nötig sind die Änderungen laut Fraport, um auch künftig einen sicheren Luftverkehr zu gewährleisten - denn laut Prognosen soll es wieder mehr Starts und Landungen in Frankfurt geben.

Das neue Betriebskonzept wurde in bisherigen Äußerungen vor allem in den betroffenen Gemeinden scharf kritisiert. Die Fluglärmkommission beklagte zudem mangelnde Informationen und sprach von einem Kommunikationsdesaster. Zwischenzeitlich wurde das Konzept überarbeitet und um Lärmschutzmaßnahmen ergänzt./isa/DP/jha