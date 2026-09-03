|
03.09.2026 09:37:00
Mehr Teilzeitbeschäftigte, weniger Vollzeit im zweiten Quartal
Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hat im zweiten Quartal zugenommen. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria gingen insgesamt 4,5 Mio. Menschen einer Erwerbstätigkeit nach, davon rund 1,45 Mio. Menschen in Teilzeit. Die Teilzeitquote stieg insgesamt um 1,3 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent, wobei sie bei Frauen um 1,4 Prozentpunkte auf 51,1 Prozent zunahm, bei den Männern erhöhte sie sich um 0,9 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent.
Nach absoluten Zahlen gab es zur Vorjahresperiode 57.200 mehr Teilzeitbeschäftigte, bei Vollzeiterwerbstätigen um 57.400 weniger. Der Trend zur Teilzeitarbeit nehme damit nach einem Rückgang im Jahr 2025 wieder Fahrt auf, so die Statistiker am Donnerstag in einer Aussendung.
tpo/ivn
WEB http://www.statistik.at/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.