Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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30.07.2026 07:31:57

Mehr Tempo, mehr Effizienz: BMW Group stellt sich im härteren Wettbewerb neu auf

+++ Q2: Vorsteuerergebnis im Konzern von 1.697 Mio. € (-35,1 %); EBT-Marge: 5,4 % +++ HJ 1: Vorsteuerergebnis im Konzern von 4.045 Mio. € (-29,4 %); EBT-Marge: 6,5 % +++ EBIT-Marge im Auto-Segment bei 2,3 % im Q2 +++ Neue Klasse überzeugt: BEV-Auslieferungen in Europa steigen in Q2 um mehr als ein Drittel +++ Einigung mit Betriebsrat auf Personalstrukturprogramm +++ CEO Nedeljković: „BMW Group auf wachsende Herausforderungen ausrichten“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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