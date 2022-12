Mehr Todesfälle in Deutschland wegen Atemwegserkrankungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im November aufgrund von Atemwegserkrankungen höher als im langjährigen Mittel gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) starben laut einer Hochrechnung 88.129 Menschen. Das waren 7 Prozent bzw. 5.945 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat. Während die Zahl der Covid-19-Todesfälle im November abnahm, stieg die Aktivität von Atemwegserkrankungen im Allgemeinen. Laut dem aktuellen Influenza-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde im November ein Niveau erreicht, das über dem Höhepunkt schwerer Grippewellen der Vorjahre lag.

Während schwerer Grippewellen wurden auch in der Vergangenheit erhöhte Sterbefallzahlen beobachtet. Im Oktober, als es in etwa doppelt so viele Covid-19-Todesfälle wie im November 2022 gab, lagen die Sterbefallzahlen allerdings deutlicher über dem mittleren Wert der Vorjahre (plus 19 Prozent bzw. 14.973 Fälle). Anfang Dezember 2022 nahm die Differenz der Sterbefallzahlen zum Vergleichswert dann wieder etwas zu. In der Kalenderwoche 49 (5. bis 11. Dezember) lagen die Sterbefallzahlen um 12 Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre.

December 20, 2022