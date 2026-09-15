Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.09.2026 00:01:00
Mehr Türen. Mehr Raum. Mehr MINI: Der MINI Cooper S 5-Türer in Nanuq White.
+++ Markentypischer Fahrspaß, erweitertes Raumangebot und eine ausgeprägte Funktionalität sind charakteristisch für den MINI Cooper S 5-Türer. +++ Mit 150 kW/204 PS, fünf Türen und fünf Sitzplätzen kombiniert er Alltagstauglichkeit, Fahrspaß und Funktionalität+++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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