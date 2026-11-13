Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|Geringere Kosten
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13.11.2026 06:02:00
Mehr Umsatz, höheres Ergebnis: Warum die Deutsche Euroshop-Aktie dennoch nachgibt
Unter dem Strich verdiente der Betreiber von 21 Einkaufszentren, die meisten davon in Deutschland, knapp 99 Millionen Euro und damit sechs Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Unternehmen hatte bereits am 4. November wegen der guten Geschäfte und der Sondereffekte die Gewinnprognosen für das laufende Jahr erhöht und die Umsatzprognose präzisiert. Die Aktie hatte davon allerdings nicht profitiert.
Der Kurs des Papiers zog zwar nach der Prognose etwas an, gab den Großteil der Gewinne aber bis zum Xetra-Schluss am Donnerstag wieder ab. Der Börsenwert des Unternehmens sank im bisherigen Jahresverlauf um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zum Portfolio des Hamburger Unternehmens gehören unter anderem das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.
Die Deutsche Euroshop-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,08 Prozent tiefer bei 16,50 Euro.
/zb/he
HAMBURG (dpa-AFX)
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