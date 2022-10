Mehr Unternehmen interessieren sich für Shop-Software von ABOUT YOU - ABOUT YOU-Aktie verliert

Die Sparte Scayle habe in den vergangenen Monaten unter anderem den Schuhhändler Deichmann , die Optiker-Kette Fielmann und den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München als Partner gewonnen, teilte das Online-Modehaus am Mittwoch mit. Diese nutzten künftig für ihre Internet-Shops die Technologie von ABOUT YOU . Aus Lizenz- und Serviceverträgen sichere sich Scayle damit ein Umsatzvolumen von rund 100 Millionen Euro über die Vertragslaufzeit.

ABOUT YOU bietet seine Software seit 2018 Geschäftskunden an. Insgesamt leidet das Unternehmen allerdings ähnlich wie die Konkurrenz unter der wachsenden Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Im abgelaufenen Quartal verlangsamte sich das Umsatzwachstum im Konzern und der operative Verlust vervielfachte sich auf 42,8 Millionen Euro.

Via XETRA notieren die ABOUT YOU-Papiere zeitweise 4,12 Prozent tiefer bei 5,35 Euro.

Frankfurt (Reuters)