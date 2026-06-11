Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.06.2026 00:28:46

Mehr wert als Tesla: SpaceX gelingt größter Börsengang aller Zeiten

Bislang macht Elon Musks Weltraumfirma SpaceX keine riesigen Umsätze und schreibt Verluste. Der Gang an die Börse macht den Konzern dennoch vom Stand weg zu einem der wertvollsten Unternehmen der USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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