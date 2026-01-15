Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
15.01.2026 11:29:00
Mehr Zugriff, mehr Kontext: Gemini bekommt Personal Intelligence
Gemini wird ein KI-Assistent, der Kontext versteht – basierend auf Gmail, Fotos, Such-Historie und YouTube-Verlauf. Zunächst als Beta-Version.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
