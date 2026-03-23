Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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23.03.2026 20:52:39
Mehrere Airlines betroffen: Lufthansa streicht Nahost-Flüge bis Herbst
Der Krieg im Nahen Osten schränkt den Luftverkehr in der gesamten Golfregion massiv ein. Während einzelne Flüge wieder stattfinden, legt sich die Lufthansa langfristig fest: Bis Ende Oktober sollen viele Ziele in der Gegend nicht angesteuert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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23.03.26
|Lufthansa-Airlines fliegen bis Herbst nicht nach Nahost (dpa-AFX)
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23.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.03.26
|Lufthansa und Flughafen München planen Ausbau des Terminals 2 (Dow Jones)
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23.03.26
|ROUNDUP: Lufthansa baut in München für zehn Millionen Fluggäste (dpa-AFX)
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23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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23.03.26
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
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23.03.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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20.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|19.03.26
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|19.03.26
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|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
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|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
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|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
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|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
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|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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