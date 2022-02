Mehrere EU-Länder für ehrgeizigere Luftfahrt-Klimaziele

Brüssel (Reuters) - Sieben EU-Länder, darunter Deutschland, appellieren an die EU-Kommission, bei ihren Klimaschutzplänen für die Luftfahrt auch ehrgeizigere nationale Ziele zuzulassen.

Aus Sicht der Länder gebe es mehr Spielraum mit Blick auf die Verbreitung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), heißt es in einem Schreiben der Länder an die zuständigen EU-Kommissare, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Dazu müsse es den Mitgliedstaaten erlaubt werden, über EU-Mindeststandards hinauszugehen. Ehrgeizigere Ziele in einzelnen EU-Ländern würden auch den Wettbewerb innerhalb der Union nicht verzerren. Der dänische Umweltminister Dan Jorgensen beklagte etwa, dass die EU-Pläne hinter denen seiner Regierung zurückblieben. Dänemark wolle den Luftverkehr im Jahr 2030 CO2-frei machen.

Die EU-Kommission hatte das Klimaschutzpaket "Fit for 55" vorgelegt, mit dem der Ausstoß von Treibhausgas bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 sinken soll. Es ist eine Etappe auf dem Weg zur Klimaneutralität der Wirtschaft bis 2050, die auch die Luftfahrt zugesagt hat.

SAF ist eine Alternative zu fossilem Kerosin. Die Kraftstoffe werden eingesetzt, da die Luftfahrt noch weit entfernt ist von einem Elektro- oder Wasserstoffantrieb für große Flugzeuge. Die Pläne der EU-Kommission sehen unter anderem vor, dass ab 2025 mindestens zwei Prozent SAF dem Kerosin beigemischt werden sollen, der Anteil soll dann steigen. Die Länder argumentieren dagegen, bei höheren Zielen würden die Herstellungskosten für SAF sinken, die etwa aus Biomasse hergestellt werden. Die Klima-Pläne der EU müssen noch von der Mehrheit der Mitgliedsländer und dem EU-Parlament gebilligt werden.