Mehrere Menschen bei Fabrikbrand in Südkorea eingeschlossen

SEOUL (dpa-AFX) - Bei einem Großbrand in einer Batteriefabrik in Südkorea ist nach Medienberichten mindestens ein Arbeiter ums Leben gekommen. Die Feuerwehr vermute, dass in dem mehrstöckigen Fabrikgebäude mindestens 19 Menschen vom Feuer eingeschlossen worden seien, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. Ihr Zustand war bis zur Mittagszeit (Ortszeit) unklar. Die Rettungskräfte versuchten, zu ihnen vorzudringen.

Mehrere Menschen wurden den Berichten zufolge bei dem Unglück in der südlich der Hauptstadt Seoul gelegenen Stadt Hwaseong verletzt. Im südkoreanischen Fernsehen war zu sehen, wie Flammen und dichte Rauchschwaden aus dem Gebäude traten. Das Feuer brach am Vormittag aus zunächst noch unbekannter Ursache aus. In der Fabrik werden laut Yonhap Lithium-Batterien hergestellt./dg/DP/zb