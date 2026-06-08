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08.06.2026 09:07:39
Mehrere Millionen Euro Schaden durch Brand im Stromnetz
REUTLINGEN (dpa-AFX) - Durch den Brand in einem Umspannwerk und den großflächigen Stromausfall in Reutlingen ist nach dpa-Informationen ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Noch sei unklar, wann die restlichen Teile der Stadt und umliegenden Gemeinden wieder mit Strom versorgt werden könnten, hieß es weiter. Nach dem Brand und dem Stromausfall gibt es nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW Anzeichen für eine Brandstiftung. Es wurden drei Brandstellen gefunden, außerdem wurden der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt, wie ein Sprecher sagte. Laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg ermittelt die Polizei in alle Richtungen./mov/kre/DP/zb
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