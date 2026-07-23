23.07.2026 14:31:38

Mehrere Tote nach russischen Bomben auf Pawlohrad

PAWLOHRAD (dpa-AFX) - Bei russischen Bombenangriffen auf die Industriestadt Pawlohrad in der Ostukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Gut ein Dutzend seien verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Angegriffen worden sei das Gelände eines Unternehmens. Verletzte habe es auch bei Attacken auf die Stadt Cherson in der Südukraine gegeben. Selenskyj forderte die westlichen Partnerstaaten erneut zur Lieferung von Flugabwehrraketen für das Patriot-System auf.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/mis

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