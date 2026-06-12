KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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12.06.2026 14:14:16

Mehrheit der Betriebe zögert: Erste deutsche Firmen meinen: KI macht Akademiker ersetzbar

Lassen sich Fachkräfte durch Mitarbeiter ersetzen, die zwar keinen Abschluss, keine Erfahrung haben, aber dafür ein KI-Modell an ihrer Seite? Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge skeptisch. Ein Teil der Betriebe zeigt sich offener.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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