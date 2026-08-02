02.08.2026 07:17:38

Mehrheit erwartet dieses Jahr nicht mehr viel von Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Umbau des Kabinetts erwartet laut einer Umfrage ein Großteil der Menschen in Deutschland nicht besonders viel von der Bundesregierung. 65 Prozent rechnen nicht damit, dass Schwarz-Rot in diesem Jahr noch wichtige Reformen umsetzen wird, wie die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" ergab. Dagegen trauen 25 Prozent dies der Bundesregierung zu.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Chef der Unionsfraktion drei Ministerposten anders besetzt. Bei der Frage, ob die aktuelle Bundesregierung noch bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2029 halten werde, entschieden sich 57 Prozent der Befragten für nein oder eher nein. 29 Prozent antworteten mit ja oder eher ja.

Besonders großen Handlungsbedarf für die Regierung sehen jeweils knapp zwei Drittel der Befragten bei den Themen Rente, Wirtschaft und Gesundheit. Bei Innerer Sicherheit und Migration sieht gut jeder Zweite besonders großen Handlungsbedarf. Insa hatte am 30. und 31. Juli 1.002 Menschen befragt./bf/DP/zb

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